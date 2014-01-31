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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para el auto

CE151/00

3.5

| (13) Reseñas

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Disfrutá de la música desde distintas fuentes con el sistema para autos Philips CE151. Con el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono celular y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

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Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • Bluetooth

  • USB / SDHC

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Panel frontal desmontable para más protección antirrobos

Panel frontal desmontable para más protección antirrobos

LCD de alto contraste para imágenes perfectas

LCD de alto contraste

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.5

de 5

13

Reseñas

31/01/2014

Argentina

Argentina

Inmejorable por su precio.

En Argentina este aparato ronda los 100 Dolares, compitiendo con otras marcas reconocidas de origen Chino, sin embargo este se destaca por la mejor calidad de sonido, por el rapido acceso a temas y mucha facilidad de uso, por no tener las erraticas perillas de cursor rotativas, que al manejar, siempre se complica por el movimiento del auto, ya que la vibracion nos impide selectar la funcion que deseamos, el BT perfectamente compatible con Windows Phone 8, tanto en musica como en telefonia, en este ultimo caso, sorprende que no se puede ver donde tiene el mic integrado , pero se escucha muy bien, en fin por unos escasos Ar$850 un equipo completo, lindo diseño y sobrio. Lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto

20/12/2013

Argentina

Argentina

simplemente espectacular....

lo compré hace un año pensando que me habian entragado el producto que habia pedido con cd mp3. Casi lo devuelvo.... menos mal que no lo hice..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto

02/09/2013

Argentina

Argentina

Es un producto muy recomendable

La calificacion global es excelente, lo unico que podria destacar sobre el producto es la dificultad en algunos momentos de conectar con los dispositivos bluetooth, pero es mas que recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto

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