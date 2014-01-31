Descontinuado
CE151/00
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Disfrutá de la música desde distintas fuentes con el sistema para autos Philips CE151. Con el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono celular y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.
Bluetooth
USB / SDHC
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.
LCD de alto contraste
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3.5
de 5
13
Reseñas
Pablin
31/01/2014
Argentina
Inmejorable por su precio.
En Argentina este aparato ronda los 100 Dolares, compitiendo con otras marcas reconocidas de origen Chino, sin embargo este se destaca por la mejor calidad de sonido, por el rapido acceso a temas y mucha facilidad de uso, por no tener las erraticas perillas de cursor rotativas, que al manejar, siempre se complica por el movimiento del auto, ya que la vibracion nos impide selectar la funcion que deseamos, el BT perfectamente compatible con Windows Phone 8, tanto en musica como en telefonia, en este ultimo caso, sorprende que no se puede ver donde tiene el mic integrado , pero se escucha muy bien, en fin por unos escasos Ar$850 un equipo completo, lindo diseño y sobrio. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto
Lobo76
20/12/2013
Argentina
simplemente espectacular....
lo compré hace un año pensando que me habian entragado el producto que habia pedido con cd mp3. Casi lo devuelvo.... menos mal que no lo hice..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto
Pucky13
02/09/2013
Argentina
Es un producto muy recomendable
La calificacion global es excelente, lo unico que podria destacar sobre el producto es la dificultad en algunos momentos de conectar con los dispositivos bluetooth, pero es mas que recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE151 Sistema de audio para el auto