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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para el automóvil

CE235BT/56

3

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Disfrutá de la música desde distintas fuentes en tu auto gracias a Philips CE235BT. Mediante el receptor Bluetooth® incorporado, podés escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes. Además, los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • USB / SDHC

  • Bluetooth

  • Audio sin pérdidas

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el rendimiento del volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia de audio con solo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Ranura USB para reproducción de música y carga rápida

Ranura USB para reproducción de música y carga rápida

La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software también se diseñó para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2

22/06/2023

España

España

Comprador verificado

LA AUTORADIO ES UN APARATO SOBRESALIENTE

Muy buen aparato el Bluetooth se conecta rápidamente a mi S21 ULTRA y suena fenomenal la radio usb todo funciona perfectamente muy contento con la autoradio Philips un aparato de altas prestaciones lo recomiendo acertarás seguro

Ventajas

Es un aparato pequeño pero muy funcional

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el coche

Fecha de uso 2022-05-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el coche

Fecha de uso 2022-05-22

18/07/2021

Argentina

Argentina

Malo

Desde que lo instale me duró 14 meses nada mas, lo use muy poco y no duro. Lo compre confiando en la calidad de Philips..pero la proxima me compro uno sin marca y más barato ademas de que seguro me va a salir mas barato que arreglarlo. El funcionamiento es sencillo. Le falta indicaciones para encender y apagar el equipo (no esta marcado en ninguno de los botones)

Ventajas

diseño

Contras

poca duracion

Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el automóvil

Fecha de uso 2021-01-18

Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el automóvil

Fecha de uso 2021-01-18

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