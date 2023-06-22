Descontinuado
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Disfrutá de la música desde distintas fuentes en tu auto gracias a Philips CE235BT. Mediante el receptor Bluetooth® incorporado, podés escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes. Además, los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.
USB / SDHC
Bluetooth
Audio sin pérdidas
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el rendimiento del volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia de audio con solo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.
La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software también se diseñó para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.
3.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Guerrero47
22/06/2023
España
Comprador verificado
LA AUTORADIO ES UN APARATO SOBRESALIENTE
Muy buen aparato el Bluetooth se conecta rápidamente a mi S21 ULTRA y suena fenomenal la radio usb todo funciona perfectamente muy contento con la autoradio Philips un aparato de altas prestaciones lo recomiendo acertarás seguro
Ventajas
Es un aparato pequeño pero muy funcional
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el coche
Fecha de uso 2022-05-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el coche
Fecha de uso 2022-05-22
gork
18/07/2021
Argentina
Malo
Desde que lo instale me duró 14 meses nada mas, lo use muy poco y no duro. Lo compre confiando en la calidad de Philips..pero la proxima me compro uno sin marca y más barato ademas de que seguro me va a salir mas barato que arreglarlo. El funcionamiento es sencillo. Le falta indicaciones para encender y apagar el equipo (no esta marcado en ninguno de los botones)
Ventajas
diseño
Contras
poca duracion
Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el automóvil
Fecha de uso 2021-01-18
Esta reseña se realizó para CarStudio CE235BT Sistema de audio para el automóvil
Fecha de uso 2021-01-18