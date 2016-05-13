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Descontinuado

Sistema de audio y video para el auto

CED780/55

3.2

| (13) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Disfrutá de música y videos en vivo en tu automóvil

Philips CED780 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu auto. Reproducí videos y fotos desde diferentes tipos de fuente sin perderte ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Disfrutá de música y videos en vivo en tu automóvil

  • Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4

Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños. La avanzada tecnología de compresión de video DivX, basada en el formato MPEG4, reduce el tamaño de los videos digitales sin afectar la alta calidad de las imágenes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

13

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3

13/05/2016

Argentina

Argentina

Comprador verificado

MUY BUENA CALIDAD DE MATERIALES

LO QUE ESTARIA BUENO ES QUE SE PUEDAN CONSEGUIR LOS ACCESORIOS EN EL MERCADO O DONDE SE COMPRAN LOS PRODUCTOS PHILIPS, EN MI CASO NO SE DONDE COMPRAR LOS MAPAS DE ARGENTINA Y LA ANTENA DE GPS DE PRODUCTO CED 781

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto

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Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto

02/06/2014

Argentina

Argentina

este producto es exelente

una sola cosa por un error mio se corto el flex necesito n si me la pueden conseguir desde ya muchas gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Car audio video system

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Esta reseña se realizó para CED780 Car audio video system

26/02/2014

Argentina

Argentina

Muy buen sonido y caracteristicas notables

Me encanta este estereo, se nota que philips invierte en innovacion y cada vez mira mas hacia el futuro. Seria deseable q aparte de las caracteristicas tecnicas, tuviera una funcion de camuflaje.. ya que cuando dejo mi auto en la calle.. tengo miedo q al volver.. me hayan abierto las puertas, roto los vidrios y robado este estereo tan bonito y util. Podrian diseñar una tapa corredera o una tapa que cubra este pedazo de caramelo... que es un manjar para los ladrones. Saludos!

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