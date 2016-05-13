Descontinuado
Disfrutá de música y videos en vivo en tu automóvil
Philips CED780 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu auto. Reproducí videos y fotos desde diferentes tipos de fuente sin perderte ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.
Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")
Bluetooth
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños. La avanzada tecnología de compresión de video DivX, basada en el formato MPEG4, reduce el tamaño de los videos digitales sin afectar la alta calidad de las imágenes.
3.2
de 5
13
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
NICOLAS450
13/05/2016
Argentina
Comprador verificado
MUY BUENA CALIDAD DE MATERIALES
LO QUE ESTARIA BUENO ES QUE SE PUEDAN CONSEGUIR LOS ACCESORIOS EN EL MERCADO O DONDE SE COMPRAN LOS PRODUCTOS PHILIPS, EN MI CASO NO SE DONDE COMPRAR LOS MAPAS DE ARGENTINA Y LA ANTENA DE GPS DE PRODUCTO CED 781
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto
Sí, recomiendo este producto
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mark5
02/06/2014
Argentina
este producto es exelente
una sola cosa por un error mio se corto el flex necesito n si me la pueden conseguir desde ya muchas gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED780 Car audio video system
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Xenon
26/02/2014
Argentina
Muy buen sonido y caracteristicas notables
Me encanta este estereo, se nota que philips invierte en innovacion y cada vez mira mas hacia el futuro. Seria deseable q aparte de las caracteristicas tecnicas, tuviera una funcion de camuflaje.. ya que cuando dejo mi auto en la calle.. tengo miedo q al volver.. me hayan abierto las puertas, roto los vidrios y robado este estereo tan bonito y util. Podrian diseñar una tapa corredera o una tapa que cubra este pedazo de caramelo... que es un manjar para los ladrones. Saludos!
Sí, recomiendo este producto
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Antes de comprar este producto, verifique si el kit optativo de GPS está disponible en su país