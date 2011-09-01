Descontinuado
CEM1100/00
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Con el sistema Philips CEM1100 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes fuentes portátiles como CD y MP3 en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal desmontable antirrobos y protección contra descargas eléctricas, para que te concentres sólo en el ritmo.
CD
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.
MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Opiniones