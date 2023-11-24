Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Audio en el automóvil
Todas las series
CarStudio Sistema de audio para el auto
Descontinuado
Asistencia
CEM2100/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Guía de inicio rápido
Folleto comercial localizado
El disco está atascado en mi dispositivo Philips.
Las emisoras sintonizadas se borran en mi sistema de audio para coche Philips.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.