Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Café
Todas las series
Bandeja recolectora
Descontinuado
Asistencia
CP1138/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Esta bandeja recolectora recoge el agua residual de la cafetera. Es fácil de extraer y limpiar. Compatible con PHILIPS 3000 y PHILIPS 4000
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.