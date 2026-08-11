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Bandeja recolectora

Descontinuado

Asistencia

Bandeja recolectora

CP1138/01

Bandeja recolectora

Descontinuado

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Manuales y documentación

Esta bandeja recolectora recoge el agua residual de la cafetera. Es fácil de extraer y limpiar. Compatible con PHILIPS 3000 y PHILIPS 4000

  • PDF archivo
  • 11 August 2026

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