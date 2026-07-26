ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Jarra de café

Descontinuado

Asistencia

Jarra de café

CP9937

Jarra de café

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Esta jarra recoge el café que prepara con la cafetera. Garantiza la conservación del sabor y la temperatura adecuada del café. Compatible con la Philips Daily Collection.

  • PDF archivo
  • 26 July 2026

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.