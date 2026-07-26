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Esta jarra recoge el café que prepara con la cafetera. Garantiza la conservación del sabor y la temperatura adecuada del café. Compatible con la Philips Daily Collection.
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