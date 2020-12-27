Descontinuado
CR2016P5B/59
Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos
Proporciona un rendimiento de larga duración para dispositivos electrónicos de uso diario
5 unidades
Litio
Está garantizado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Las tecnologías alcalina, de plata y de litio te ofrecen óptima energía y larga duración para tus dispositivos compactos.
Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.