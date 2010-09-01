Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los altavoces que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.