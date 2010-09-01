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Subwoofer para el automóvil

CSP1200/00

Tu sistema de música portátil

Siente la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1200 de 30 cm. Con una potencia máxima de 1600 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.

Ver todos los beneficios

te asegura una excelente potencia de sonido

Tu sistema de música portátil

  • 12"

  • 1600 W de potencia máxima

Potencia de 400 W RMS

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los altavoces que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.

La bobina móvil de cobre de 4 capas maximiza los graves sólidos

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