Descontinuado
Tu equipo de música móvil
Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP251. Estos tweeter giratorios de 25 mm contienen una suave cúpula de seda para que disfrutes de los detalles vívidos de la música con un sonido claro.
Tweeter de 1" (25 mm)
La seda es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, alta sensibilidad y tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estas cúpulas suaves y livianas capturan hasta las notas musicales más altas para aportar calidez, tonos medios y agudos de alta fidelidad a la música. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.
Existen varias opciones de montaje empotrado, en ángulo o sobre una superficie. Este sistema de altavoces para el automóvil se instala fácilmente en cualquier vehículo y te permite mejorar el sistema estéreo instalado en fábrica para vivir una experiencia de sonido superior en todas las direcciones.
Los sonidos de alta frecuencia son direccionales. Para poder disfrutar de un sonido óptimo tenés que orientar el tweeter en la dirección correcta. Los tweeters del sistema de parlantes de Philips son giratorios, lo que te permite ajustar su posición hasta 90 grados y direccionar el mejor sonido a tus oídos, independientemente del lugar del auto donde instales los parlantes.
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4.5
de 5
17
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
salmo
26/07/2024
España
Comprador verificado
Funciona perfectamente
Funciona perfectamente. El nivel de tostado es fácil de regular que suele ser lo más complicado. También es bastante rápida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90
Omega61
05/12/2023
España
Muy completo
Me gusta porque puedes poner pan normal al tener las ranuras más anchas. También es muy práctico que descongele el pan rápidamente. Muy satisfecha con la compra. Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Eltostador
05/12/2023
España
Tostador muy Práctico
Tostador muy práctico, entran rebanadas más anchas para pan normal, tienes las pinzas para sacarlo con mayor facilidad y posibilidad de calentar algo encima de él sin necesidad de meterlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90