ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Imagen principal

Descontinuado

Sistema de parlantes para autos

CSP251/00

4.5

| (17) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Tu equipo de música móvil

Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP251. Estos tweeter giratorios de 25 mm contienen una suave cúpula de seda para que disfrutes de los detalles vívidos de la música con un sonido claro.

Ver todos los beneficios

escuchá la diferencia en alta frecuencia

Tu equipo de música móvil

  • Tweeter de 1" (25 mm)

El tweeter de cúpula de seda restablece los detalles de alta fidelidad

La seda es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, alta sensibilidad y tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estas cúpulas suaves y livianas capturan hasta las notas musicales más altas para aportar calidez, tonos medios y agudos de alta fidelidad a la música. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.

Opciones para empotrar, colocar en ángulo o sobre una superficie

Opciones para empotrar, colocar en ángulo o sobre una superficie

Existen varias opciones de montaje empotrado, en ángulo o sobre una superficie. Este sistema de altavoces para el automóvil se instala fácilmente en cualquier vehículo y te permite mejorar el sistema estéreo instalado en fábrica para vivir una experiencia de sonido superior en todas las direcciones.

El tweeter giratorio optimiza las respuestas de alta frecuencia

Los sonidos de alta frecuencia son direccionales. Para poder disfrutar de un sonido óptimo tenés que orientar el tweeter en la dirección correcta. Los tweeters del sistema de parlantes de Philips son giratorios, lo que te permite ajustar su posición hasta 90 grados y direccionar el mejor sonido a tus oídos, independientemente del lugar del auto donde instales los parlantes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

17

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

3
2

26/07/2024

España

España

Comprador verificado

Funciona perfectamente

Funciona perfectamente. El nivel de tostado es fácil de regular que suele ser lo más complicado. También es bastante rápida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90

05/12/2023

España

España

Muy completo

Me gusta porque puedes poner pan normal al tener las ranuras más anchas. También es muy práctico que descongele el pan rápidamente. Muy satisfecha con la compra. Totalmente recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

05/12/2023

España

España

Tostador muy Práctico

Tostador muy práctico, entran rebanadas más anchas para pan normal, tienes las pinzas para sacarlo con mayor facilidad y posibilidad de calentar algo encima de él sin necesidad de meterlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.