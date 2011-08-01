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Descontinuado

Parlante coaxial para autos

CSP410/00

Tu equipo de música móvil

Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles Philips CSP410. Estos parlantes bidireccionales de 10 cm. tienen una potencia máxima de 150 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música espectacular con sonido nítido.

Ver todos los beneficios

con dos vías estéreo para un sonido espectacular

Tu equipo de música móvil

  • 10,2 cm (4")

  • 2 vías

  • 150 W

Estética rejilla para evitar daños en los parlantes

Estética rejilla para evitar daños en los parlantes

La rejilla de los parlantes ha sido diseñada para darle al auto una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el parlante cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del parlante. Es fuerte y duradera y protege a los parlantes de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los parlantes que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.

Fácil conexión de cables en los parlantes

Fácil conexión de cables en los parlantes.

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Opiniones

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