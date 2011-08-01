Descontinuado
CSP410/00
Tu equipo de música móvil
Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles Philips CSP410. Estos parlantes bidireccionales de 10 cm. tienen una potencia máxima de 150 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música espectacular con sonido nítido.
10,2 cm (4")
2 vías
150 W
La rejilla de los parlantes ha sido diseñada para darle al auto una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el parlante cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del parlante. Es fuerte y duradera y protege a los parlantes de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.
La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los parlantes que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.
Fácil conexión de cables en los parlantes.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones