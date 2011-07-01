Descontinuado
CSP510/00
Tu sistema de música portátil
Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles Philips CSP510. Estos altavoces bidireccionales de 13 cm. tienen una potencia máxima de 180 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música increíble con sonido nítido.
12,7 cm (5")
Bidireccional
180 W de potencia máxima
El diafragma está ubicado dentro del altavoz sobre una bobina móvil y produce una señal en forma de onda cuando recibe la señal de entrada. Así, transforma esta señal en una señal sonora. El polipropileno es uno de los plásticos más livianos que existen y es un material ideal para los diafragmas de los altavoces debido a su liviandad, resistencia, rigidez y tolerancia a las altas temperaturas. Estos conos de polipropileno reproducen música de alta calidad ya que perciben hasta las señales de sonido más pequeñas y las convierten en sonidos claros y llenos de vida.
Fácil conexión de cables en los parlantes.
La rejilla de los parlantes ha sido diseñada para darle al auto una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el parlante cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del parlante. Es fuerte y duradera y protege a los parlantes de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.
Opiniones