Descontinuado
Tu sistema de música portátil
Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP515. Estos altavoces bidireccionales de 13 cm tienen una potencia máxima de 180 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con un sonido nítido.
12,7 cm (5")
Bidireccional
180 W de potencia máxima
El diafragma está ubicado dentro del altavoz sobre una bobina móvil y produce una señal en forma de onda cuando recibe la señal de entrada. Así, transforma esta señal en una señal sonora. El polipropileno es uno de los plásticos más livianos que existen y es un material ideal para los diafragmas de los altavoces debido a su liviandad, resistencia, rigidez y tolerancia a las altas temperaturas. Estos conos de polipropileno reproducen música de alta calidad ya que perciben hasta las señales de sonido más pequeñas y las convierten en sonidos claros y llenos de vida.
Una cubierta delicada conecta el diafragma del woofer a la estructura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando las señales de audio llegan al cono interno del woofer, la cubierta envolvente coloca al cono en su posición original para que esté preparado para recibir otra señal sonora. Así, el woofer puede capturar todas las señales con un mínimo de distorsión para brindarte un sonido claro y suave, independientemente del volumen de la música.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
reyes027
06/05/2018
México
tiene un diseño muy bueno, y calidad excelente.
como marca Philips, es muy buena, yo tengo un teatro en casa de mas o menos diez años y aun sigue excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSP515 Altavoz coaxial para automóviles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSP515 Altavoz coaxial para automóviles