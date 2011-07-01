Descontinuado
CSP6910/00
Tu sistema de música portátil
Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos altavoces de 3 vías de 16 x 24 cm tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de los detalles de la música con graves increíbles.
6 x 9"
3 vías
300 W
La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.
Opiniones