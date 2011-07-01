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Descontinuado

Altavoz coaxial para automóviles

CSP6910/00

Tu sistema de música portátil

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos altavoces de 3 vías de 16 x 24 cm tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de los detalles de la música con graves increíbles.

Ver todos los beneficios

con estéreo de tres vías para un sonido increíble

Tu sistema de música portátil

  • 6 x 9"

  • 3 vías

  • 300 W

Potencia de 50W RMS

Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos

Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos

Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido

Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido

La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.

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