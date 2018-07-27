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Descontinuado

Sistema de entretenimiento con base

DC570/12

4.7

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Disfrutá de la música del iPod con un sonido espectacular

El sistema de entretenimiento DC570 con base de Philips permite que la música preferida de tu iPod invada todo tipo de ambientes. Su estético diseño ocupa poco espacio y ofrece un sonido Hi-Fi espectacular y potente desde el subwoofer integrado.

Ver todos los beneficios

y parlantes verticales

Disfrutá de la música del iPod con un sonido espectacular

Sonido Hi-Fi potente que invade tu habitación

Sonido Hi-Fi potente que invade tu habitación

Sistema 2.1 con subwoofer integrado

Potencia de salida total de RMS de 100W

Potencia de salida total de RMS de 100W

RMS, del inglés Root Mean Square, es un estándar que se utiliza para medir la potencia de audio, específicamente la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un parlante, expresada en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, mientras que la potencia de los parlantes está restringida por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el parlante.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

4
2
1

27/07/2018

Argentina

Argentina

potencia y elegancia

de lo mejor en sonido que adquirí. ademas no ocupa espacio y hasta se integra al ambiente como mobiliario decorativo. genial!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 Sistema de entretenimiento con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 Sistema de entretenimiento con base

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

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Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking

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