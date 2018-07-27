Descontinuado
Disfrutá de la música del iPod con un sonido espectacular
El sistema de entretenimiento DC570 con base de Philips permite que la música preferida de tu iPod invada todo tipo de ambientes. Su estético diseño ocupa poco espacio y ofrece un sonido Hi-Fi espectacular y potente desde el subwoofer integrado.
RMS, del inglés Root Mean Square, es un estándar que se utiliza para medir la potencia de audio, específicamente la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un parlante, expresada en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, mientras que la potencia de los parlantes está restringida por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el parlante.
4.7
de 5
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
elton
27/07/2018
Argentina
potencia y elegancia
de lo mejor en sonido que adquirí. ademas no ocupa espacio y hasta se integra al ambiente como mobiliario decorativo. genial!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC570 Sistema de entretenimiento con base
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Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking
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rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
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Esta reseña se realizó para DC570 sistema docking
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