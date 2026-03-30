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Descontinuado

1000 seriesVisor de puerta inteligente

DDA131FBW/97

Un nuevo horizonte visual
The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.
Ver todos los beneficios

Seguridad visible, consideración táctil

Un nuevo horizonte visual

  • Gran visión nocturna HD de ángulo amplio

  • Detección PIR del cuerpo humano

  • Monitoreo remoto inteligente

  • Enlace con cerradura inteligente

La lente de 170° y la pantalla HD de 1080P ofrecen una mejor visión

La lente de 170° y la pantalla HD de 1080P ofrecen una mejor visión

Cuenta con una lente de 170° de nivel de monitoreo, el visor de puerta inteligente puede absorber un alto volumen de luz, junto con cuatro luces infrarrojas brillantes, ofrece una mejor visión nocturna, incluso en entornos que tienen poca iluminación.

Llamada de audio bidireccional: comuníquese en tiempo real y en todas partes

Llamada de audio bidireccional: comuníquese en tiempo real y en todas partes

Cuando toque el timbre o presione el botón de llamada en la pantalla, puede iniciar la llamada de audio en tiempo real con el micrófono y el altavoz integrados. Le permite disfrutar de una experiencia de llamada perfecta.

Pantalla táctil HD de 5 pulgadas: manejo simple para toda la familia

Pantalla táctil HD de 5 pulgadas: manejo simple para toda la familia

La pantalla con tecnología IPS multitáctil HD de 5 pulgadas cuenta con gafas curvas de laminación completa 2.5D, lo que hace que todo luzca fabuloso. El diseño interactivo es simple de manejar para los niños y ancianos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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