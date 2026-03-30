Descontinuado
DDA131FBW/97
Gran visión nocturna HD de ángulo amplio
Detección PIR del cuerpo humano
Monitoreo remoto inteligente
Enlace con cerradura inteligente
Cuenta con una lente de 170° de nivel de monitoreo, el visor de puerta inteligente puede absorber un alto volumen de luz, junto con cuatro luces infrarrojas brillantes, ofrece una mejor visión nocturna, incluso en entornos que tienen poca iluminación.
Cuando toque el timbre o presione el botón de llamada en la pantalla, puede iniciar la llamada de audio en tiempo real con el micrófono y el altavoz integrados. Le permite disfrutar de una experiencia de llamada perfecta.
La pantalla con tecnología IPS multitáctil HD de 5 pulgadas cuenta con gafas curvas de laminación completa 2.5D, lo que hace que todo luzca fabuloso. El diseño interactivo es simple de manejar para los niños y ancianos.
Opiniones