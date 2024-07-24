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  • Una vida maravillosa comienza con Alpha
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1000 seriesCerradura de puerta inteligente de empuje-tracción

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Una vida maravillosa comienza con Alpha

Gracias a la simplicidad de su apertura rápida, bloqueo automático y seguridad garantizados por la verificación doble y el cilindro de cerradura clase C, Alpha es una opción sólida para una vida inteligente. El diseño ergonómico incluso hace que abrir la puerta sea placentero.

Ver todos los beneficios

Totalmente automática: más seguridad y libertad

Una vida maravillosa comienza con Alpha

  • Uso intuitivo de empuje-tracción

  • Activación del sistema mediante toque manual

  • Función de bloqueo automático

  • Con eje a 60 mm

Disfrute de sentirse tranquilo cada vez que cierra

Disfrute de sentirse tranquilo cada vez que cierra

Philips Alpha-5HB emplea un mecanismo totalmente automático. Sin necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se activará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bien cerrada, la cerradura emitirá una alarma para recordarle el estado de bloqueo de la puerta.

Proteja la seguridad de su PIN en tiempo real

Proteja la seguridad de su PIN en tiempo real

Philips Alpha-5HB incorpora la tecnología de código PIN oculto, que le permite ingresar combinaciones de números aleatorios para identificarse correctamente siempre que se introduzca consecutivamente el código PIN real. Esta función puede proteger su código PIN real y prevenir de manera eficaz que alguien lo vea.

Proteja la seguridad del hogar en todo momento

Proteja la seguridad del hogar en todo momento

Philips Alpha-5HB cuenta con alertas integrales que no solo mejoran el nivel antirrobo de su hogar y lo protegen a usted y a su familia en tiempo real, sino que también le recuerdan el estado de la cerradura de la puerta para mayor comodidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

  2. Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. En el caso de puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente o con los distribuidores físicos designados.

  3. El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.