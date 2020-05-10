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Descontinuado

7000 seriesCerradura de palanca

DDL173LCFBB/97

Rendimiento estable

Con el sensor de huellas digitales integrado en el mango, el desbloqueo se realiza cómodamente en una sola empuñadura. Sus funciones de verificación doble y código PIN oculto mejoran la seguridad de ingreso al hogar. Los cuatro métodos de desbloqueo inteligente y el bloqueo automático facilitan la vida.

Ver todos los beneficios

Con desbloqueo rápido mediante huella digital

Rendimiento estable

  • Uso de la palanca del mango

  • Sistema de activación con sensor táctil

  • Función de bloqueo automático

Con un solo agarre

Con un solo agarre

El sensor de huellas digitales está integrado en la palanca del mango de modo que, cuando la sostiene, la punta del dedo se coloque naturalmente sobre el sensor. Una vez que la autenticación se haya realizado con éxito, puede presionar el mango y desbloquear la puerta con rapidez.

Proteja la seguridad del hogar en todo momento

Proteja la seguridad del hogar en todo momento

La puerta Philips 7300 cuenta con una función de alerta completa. Mejora el nivel antirrobo de su hogar, protege a su familia en tiempo real y le recuerda el estado del bloqueo de la puerta.

La seguridad está garantizada

La seguridad está garantizada

Con dos combinaciones de huellas digitales, códigos PIN y verificación de etiquetas de llave en el modo de verificación dual, puede desbloquear la puerta, lo que proporciona doble protección para la seguridad del hogar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.

  2. Puede ser menor dependiendo del uso real.