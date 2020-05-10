Descontinuado
DDL173LCFCB/97
Rendimiento estable
Con el sensor de huellas digitales integrado en el mango, el desbloqueo se realiza cómodamente en una sola empuñadura. Sus funciones de verificación doble y código PIN oculto mejoran la seguridad de ingreso al hogar. Los cuatro métodos de desbloqueo inteligente y el bloqueo automático facilitan la vida.
Uso del picaporte
Sistema de activación con sensor táctil
Función de bloqueo automático
El sensor de huellas digitales está integrado en la palanca del mango de modo que, cuando la sostiene, la punta del dedo se coloque naturalmente sobre el sensor. Una vez que la autenticación se haya realizado con éxito, puede presionar el mango y desbloquear la puerta con rapidez.
La puerta Philips 7300 cuenta con una función de alerta completa. Mejora el nivel antirrobo de su hogar, protege a su familia en tiempo real y le recuerda el estado del bloqueo de la puerta.
Con dos combinaciones de huellas digitales, códigos PIN y verificación de etiquetas de llave en el modo de verificación dual, puede desbloquear la puerta, lo que proporciona doble protección para la seguridad del hogar.
Opiniones
Comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.
Puede ser menor dependiendo del uso real.