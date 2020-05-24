Preocúpese más por la seguridad de los niños y las mascotas

Botón de apertura [Abrir]: si hace doble clic en el botón por un segundo, se puede desbloquear la puerta, lo que impide que los niños y las mascotas la desbloqueen accidentalmente. Botón de cierre [Cerrar]: haga clic una vez en el botón para bloquear la puerta. Si se presiona el botón por un tiempo prolongado, se puede activar el bloqueo interior. Puede utilizar el código PIN maestro o la llave mecánica para desactivar el bloqueo interior. Presione simultáneamente los botones [Abrir] y [Cerrar] para activar o desactivar la función de desbloqueo inductivo.