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Descontinuado

9000 seriesCerradura de empujar-tirar

DDL193LAFCG/97

Vida inteligente

Disfrute de la máxima comodidad que ofrece la verificación de huellas digitales intuitiva, el conmutador automático completo y el sensor infrarrojo. La vinculación con el acceso de IoT y el visor de puerta inteligente hace que la seguridad esté garantizada al alcance de su mano.

Ver todos los beneficios

Seguridad bajo control en la era de IoT

Vida inteligente

  • Uso intuitivo de empujar-tirar

  • Función de bloqueo automático

  • Desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores

  • Vinculación con el acceso de IoT

Disfrute de la tranquilidad después de cerrar la puerta

Disfrute de la tranquilidad después de cerrar la puerta

El bloqueo de puerta inteligente con empuje y tracción Philips 9300 emplea cerraduras totalmente automáticas. Sin la necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se desplegará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bloqueada, la cerradura emitirá una alerta para recordarle sobre el estado del bloqueo de la puerta.

Mayor confiabilidad de bloqueo y mejor seguridad para el hogar

Mayor confiabilidad de bloqueo y mejor seguridad para el hogar

El cilindro de bloqueo es el componente clave que controla la apertura de la cerradura. El cilindro de bloqueo de grado C emplea varias tecnologías antirrobo con un diseño único de tambor de pines y estructura de paletas, que pueden proporcionar una gran disuasión contra la técnica de apertura de cerraduras.

Preocúpese más por la seguridad de los niños y las mascotas

Preocúpese más por la seguridad de los niños y las mascotas

Botón de apertura [Abrir]: si hace doble clic en el botón por un segundo, se puede desbloquear la puerta, lo que impide que los niños y las mascotas la desbloqueen accidentalmente. Botón de cierre [Cerrar]: haga clic una vez en el botón para bloquear la puerta. Si se presiona el botón por un tiempo prolongado, se puede activar el bloqueo interior. Puede utilizar el código PIN maestro o la llave mecánica para desactivar el bloqueo interior. Presione simultáneamente los botones [Abrir] y [Cerrar] para activar o desactivar la función de desbloqueo inductivo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. El visor de puerta inteligente de Philips no es un accesorio adjunto, debe comprarse por separado.

  2. Comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.

  3. Puede ser menor dependiendo del uso real.