DDL610LKAKB/00
Control remoto inteligente
Sumérjase en el mundo del control remoto inteligente y en tiempo real con el dispositivo DDL610-5HBS de Philips. Otórguele acceso, sincronícelo con su teléfono y ¡todo listo! Podrá abrir de forma remota y vigilar los registros de acceso y las alertas desde cualquier lugar.
Funciona con el acceso*
Desbloqueo de acceso remoto
Silenciar mediante el botón “0”
Prevención de entrada mediante la mirilla
Con certificación IP65
Después de vincularlo al acceso, el dispositivo DDL610-5HBS le permite supervisar sin esfuerzo el estado de la cerradura de la puerta, acceder a los registros de desbloqueo, revisar los registros del timbre y ver registros de alertas a través de la aplicación móvil, sin limitaciones de distancia.
Conéctese al acceso y, luego, toque el botón de desbloqueo de la aplicación para acceder de forma remota al dispositivo DDL610-5HBS. Disfrute de la comodidad de abrir la puerta con un solo toque, ya sea que esté en casa o lejos de ella.
Después de conectar el dispositivo DDL610-5HBS al acceso, use la aplicación móvil para generar y compartir códigos PIN temporales de forma remota*. Elija entre códigos únicos* disponibles válidos por 6 horas, códigos recurrentes* o códigos de tiempo limitado*, diseñados para adaptarse fácilmente a varios visitantes.
Opiniones
Acceso: accesorio incluido, DDL610-5HBS se conecta a la red a través del acceso para el funcionamiento remoto.
Códigos PIN temporales: los códigos únicos, recurrentes y de tiempo limitado se conocen colectivamente como códigos PIN temporales.
Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
0,5 s: se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.
10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: si el grosor de la puerta se encuentra fuera de estos rangos, consulte con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o a los distribuidores físicos designados.
El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.