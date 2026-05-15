DDL611LKPKB/00
Perfil estrecho de 32 mm
La DDL611S-5HBS presenta un perfil delgado de 32 mm, ideal para puertas con marcos estrechos (de 25 a 70 mm* de grosor). Compatible con puertas de aluminio, de aluminio con rotura de puente térmico y puertas corredizas, es la opción perfecta tanto para el hogar como para el negocio.
Cerradura inteligente estilo palanca angosta
Funciona con la aplicación Home Access*
Resistencia al calor, hasta 70 °C*
Diseñada para regiones azotadas por el sol, la Philips DDL611S-5HBS ha sido sometida a rigurosas pruebas a temperaturas de –25 °C y 70 °C durante 5 horas, sin dejar de funcionar correctamente. Sin que le afecten ni el frío ni el calor extremos, se adapta sin problemas a los climas cálidos y a las regiones con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche.
La DDL611S-5HBS funciona con la aplicación Home Access, lo que le permite conectarse a la red a través de una puerta de enlace. En cualquier momento, puede consultar fácilmente en la aplicación el historial de funcionamiento de la cerradura, las notificaciones del timbre y los registros de entradas. Las alertas de anomalías se enviarán como notificaciones emergentes, lo que lo mantendrá informado sobre el estado de su puerta y le dará tranquilidad.
La DDL611S-5HBS admite cinco métodos de desbloqueo: huella digital, código PIN, llave inteligente, llavero y llave mecánica, lo que ofrece opciones versátiles para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la familia, al tiempo que garantiza comodidad y seguridad.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
32 mm: los datos se basan en mediciones reales, con una tolerancia de ±2 mm.
70 ℃: las pruebas internas confirman que la cerradura inteligente funciona con normalidad durante más de 5 horas a temperaturas de hasta 70 °C.
25 a 70 mm: El kit de instalación incluido es apto para puertas con un grosor de entre 25 y 70 mm. Para puertas que no se encuentren dentro de este rango, consulte a un distribuidor autorizado o al servicio de atención al cliente para conocer los productos compatibles.
PIN de control de acceso: es un término general para varias soluciones de PIN temporales, incluidos códigos de un solo uso, códigos recurrentes y códigos de tiempo limitado.
Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
6 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.