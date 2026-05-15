Manténgase informado sobre su puerta mientras está lejos

La DDL611S-5HBS funciona con la aplicación Home Access, lo que le permite conectarse a la red a través de una puerta de enlace. En cualquier momento, puede consultar fácilmente en la aplicación el historial de funcionamiento de la cerradura, las notificaciones del timbre y los registros de entradas. Las alertas de anomalías se enviarán como notificaciones emergentes, lo que lo mantendrá informado sobre el estado de su puerta y le dará tranquilidad.