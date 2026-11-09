IP65: una norma internacional de protección que mide la resistencia de una carcasa eléctrica a la entrada de objetos extraños, como el polvo y el agua. En la clasificación IP65, el “6” indica el nivel más alto de protección contra el polvo, lo que significa que el producto es completamente hermético al polvo, mientras que el “5” representa la resistencia al agua, lo que significa que el producto puede soportar chorros de agua desde cualquier dirección. El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales y de uso.