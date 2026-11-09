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Nuevo

6000 SeriesCerradura de puerta con palanca inteligente

DDL621LCFBW

DDL621-5HWS

Resistente al agua, al polvo y al calor

Estable ante el calor, confiable ante la humedad y resistente al polvo. La Philips DDL621-5HWS ofrece un rendimiento confiable en diversas condiciones, lo que brinda seguridad duradera y tranquilidad.

Ver todos los beneficios

Rendimiento confiable y duradero

Resistente al agua, al polvo y al calor

  • Resistente al calor hasta 85 °C

  • Enlace de doble cerradura

  • Desbloqueo remoto

  • Con certificación IP65

Siempre sepa lo que está pasando en su puerta

Una vez conectada, DDL621-5HWS le permite monitorear al instante el estado de la cerradura, los registros de desbloqueo y del timbre, y recibir alertas automáticas a través de la aplicación, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Acceso instantáneo a la puerta con un solo toque

DDL621-5HWS utiliza una conexión de red siempre activa, por lo que permanece en línea de forma ininterrumpida. Con solo un toque en la aplicación, la puerta se abre al instante y de forma remota, en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando no está en casa.

Desbloquee ambos en un solo paso

DDL621-5HWS es compatible con el sistema de enlace de doble cerradura, lo que le permite configurar fácilmente una cerradura vinculada a través de la aplicación. Una vez que se desbloquea la cerradura vinculada, DDL621-5HWS también se desbloquea de forma automática, lo que brinda una experiencia de acceso fluida y sin preocupaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Aplicación: la DDL621-5HWS funciona con la aplicación “Home Access”.

  2. Códigos PIN temporales: los códigos únicos, recurrentes y de tiempo limitado se conocen colectivamente como códigos PIN temporales.

  3. Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.

  4. Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.

  5. Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.

  6. 0,5 s: Se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.

  7. IP65: una norma internacional de protección que mide la resistencia de una carcasa eléctrica a la entrada de objetos extraños, como el polvo y el agua. En la clasificación IP65, el “6” indica el nivel más alto de protección contra el polvo, lo que significa que el producto es completamente hermético al polvo, mientras que el “5” representa la resistencia al agua, lo que significa que el producto puede soportar chorros de agua desde cualquier dirección. El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales y de uso.

  8. Control remoto: accesorio opcional, se vende por separado.

  9. 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

  10. Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. En el caso de puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente o con los distribuidores físicos designados.