Con un escaneo de mano sin contacto

Con un simple escaneo de la mano, la puerta se abre inmediatamente mientras se acerca. El reconocimiento de las venas de la mano utiliza la absorción de luz casi infrarroja de la hemoglobina presente en la sangre que fluye para capturar imágenes precisas, lo que permite un desbloqueo seguro a través de la comparación de las venas de la mano. Con reconocimiento en vivo, es preciso, seguro y ofrece ventajas sin contacto, lo que soluciona problemas de dedos secos y huellas digitales poco profundas. Adecuado para toda la familia.