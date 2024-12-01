DDL702FACBW/97
Desbloqueo con las venas de la mano
Descubra el desbloqueo fácil con las venas de la mano con un simple escaneo. La Philips DDL702-MVP-17HWS emplea el reconocimiento de las venas de la mano, lo que permite un desbloqueo sin esfuerzo al levantar la mano. Disfrute de la comodidad del acceso a la puerta con detección espacial y sin contacto para su familia.
Reconocimiento de palma
Intercomunicador de video remoto
Radar de detección de movimiento
Pantalla LCD de 4 pulgadas
Con centro de eje a 70 mm
Con un simple escaneo de la mano, la puerta se abre inmediatamente mientras se acerca. El reconocimiento de las venas de la mano utiliza la absorción de luz casi infrarroja de la hemoglobina presente en la sangre que fluye para capturar imágenes precisas, lo que permite un desbloqueo seguro a través de la comparación de las venas de la mano. Con reconocimiento en vivo, es preciso, seguro y ofrece ventajas sin contacto, lo que soluciona problemas de dedos secos y huellas digitales poco profundas. Adecuado para toda la familia.
Una vez conectada a la red y emparejada con la aplicación Home Access*, la DDL702-MVP-17HWS envía mensajes de timbre, registros de acceso y alertas de anomalías de la cerradura directamente a su teléfono a través de notificaciones emergentes. Esto le permite monitorear sin esfuerzo el estado de su puerta de entrada en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que garantiza la tranquilidad y la seguridad.
Cuando un visitante toca el timbre de la puerta, la cerradura envía una notificación rápida a su aplicación. Haga clic para aceptar la llamada, participe en una conversación de audio bidireccional sin interrupciones y revise su puerta desde cualquier lugar. El visor de la puerta captura automáticamente fotos o videos cuando suena el timbre. Incluso si pierde la llamada, siempre puede revisar los registros de visitantes en cualquier momento a través del historial de mensajes.
Opiniones
Aplicación: la DDL702-MVP-17HWS funciona con la aplicación Home Access.
Almacenamiento en la nube: solo los usuarios que se suscribieron al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados. De lo contrario, los usuarios solo podrán ver fotos instantáneas de alta definición.
1 metro: el sensor del radar detecta hasta 1 metro. La configuración predeterminada para la alerta de merodeo está desactivada, pero puede activarse a través de la aplicación Home Access. Ajuste la sensibilidad de la detección de merodeo en el programa: alta sensibilidad a 1 metro, baja sensibilidad a 0,5 metros. Se puede establecer la duración de detección de merodeo en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o 60 segundos.
Cerradura embutida mecánica electrónica: se refiere a una cerradura embutida que cuenta con motor externo y detección electrónica. Cuando el perno asistente la activa y detecta que la cerradura de la puerta está cerrada, el motor externo conecta el cerrojo, lo que completa la acción de bloqueo.
10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.
3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.
Navegación por voz real: de forma predeterminada en inglés, pero se puede cambiar fácilmente a otros idiomas a través de la configuración de la cerradura.