Fácil acceso a Internet

Un módulo Wi-Fi integrado le permite conectarse a Wi-Fi sin una puerta de enlace. Puede comprobar los registros de acceso y la información de los códigos PIN de la cerradura inteligente a través de la aplicación Philips EasyKey en cualquier lugar. La distribución remota de un código PIN único ahorra más tiempo para sus visitantes. No es necesario que se preocupe por que esperen en la puerta por mucho tiempo, incluso si no está en casa.