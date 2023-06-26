Con comodidad sin contacto

Nuestro cerrojo, con cámaras duales que simulan la imagen del ojo humano y obtienen rasgos en 3D en los rostros de las personas, puede identificar con eficacia a las personas en fotos, en videos e incluso con maquillaje. El sensor ultrasónico* inicia la autenticación facial a medida que se acerca a un metro del cerrojo y el pestillo se retrae automáticamente una vez que se realiza el reconocimiento de forma correcta. Entrá al instante sin ningún paso adicional.