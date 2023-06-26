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Capture el ID de su rostro de forma inteligente
Experimente la apertura de puerta sin contacto con la cerradura de puerta con reconocimiento facial de Philips. Gracias a la tecnología de desbloqueo facial 3D, la cerradura detecta los rasgos faciales para proporcionarle una apertura cómoda y rápida a medida que se acerca a la puerta.
Intercomunicador de video remoto
Desbloqueo de reconocimiento facial 3D
Pantalla IPS de 4 pulgadas
Conexión Wi-Fi en tiempo real
Con cuerpo de 70 mm
Nuestro cerrojo, con cámaras duales que simulan la imagen del ojo humano y obtienen rasgos en 3D en los rostros de las personas, puede identificar con eficacia a las personas en fotos, en videos e incluso con maquillaje. El sensor ultrasónico* inicia la autenticación facial a medida que se acerca a un metro del cerrojo y el pestillo se retrae automáticamente una vez que se realiza el reconocimiento de forma correcta. Entrá al instante sin ningún paso adicional.
La cerradura de puerta con reconocimiento facial de Philips es compatible con conexión Wi-Fi, lo que le permite mantenerse informado con actualizaciones en tiempo real. Después de vincularse con la aplicación, le permite ver el historial de acceso, enviar códigos PIN temporales de forma remota y verificar la situación en vivo en la puerta con solo un toque en el botón de video.
Nuestra cerradura inteligente envía una notificación instantánea a su aplicación cuando un visitante toca el timbre de la puerta. Con solo un toque, puede interactuar en un intercomunicador bidireccional en tiempo real y ver de forma remota la situación en el exterior. Además, la cerradura toma automáticamente una foto o graba un video cuando se presiona el timbre, lo que le permite revisar siempre la información del visitante a través del historial de acceso, incluso si está desconectado.
Opiniones
Aplicación: se refiere a la aplicación Philips EasyKey Plus.
Sensor ultrasónico: es un sensor de proximidad que se activa de forma predeterminada y tiene una distancia de detección de 1 metro (tolerancia de +0,05 metros) cuando se activa mediante el reconocimiento facial.
Almacenamiento en la nube: solo los usuarios suscritos al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos almacenados. Los otros usuarios solo pueden ver instantáneas en alta definición.
Dos metros: la distancia máxima detectada por el sensor ultrasónico en caso de una anomalía. La función de alarma de merodeador está desactivada de forma predeterminada, pero se puede activar a través de la aplicación y establecer las distancias de detección a 1 metro, 1,5 metros o 2 metros.
3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.
El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.