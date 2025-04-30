Con comodidad sin contacto

Cuando se acerca a la cerradura inteligente de Philips DD720-FVP-7HWS a 1 metro* de distancia, se activa el sensor radar y se activa el módulo de reconocimiento facial. Las cámaras frontales duales capturan sus características faciales únicas en 3D, identificando efectivamente fotos, videos, maquillaje y más, lo que hace que el desbloqueo facial sea fluido y el desbloqueo manual de puertas sea cosa del pasado.