Monitoree su hogar en línea 24/7

Cuando los visitantes toquen el timbre, se envía una notificación de manera instantánea a la aplicación Home Access. Simplemente toque el mensaje para iniciar una conversación de audio bidireccional y compruebe de forma remota su puerta. Además, el visor de video de la puerta toma fotos o graba videos automáticamente cada vez que se presiona el timbre. Incluso si no puede responder de inmediato, puede revisar con facilidad los detalles de los visitantes en los registros.