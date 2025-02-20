DDL720FCAKW/00
Su palma, su llave
Disfrute de la experiencia de desbloqueo con las venas de la palma con solo mover la mano. La DDL720-MVP-17HW de Philips presenta el reconocimiento de las venas de la palma, lo que le permite desbloquearla con el escaneo de la palma. La detección sin contacto desbloquea la puerta; su palma es la llave.
Reconocimiento de venas de la mano
Radar de detección de movimiento
Pantalla LCD de 4 pulgadas
El reconocimiento de venas de la mano utiliza luz infrarroja cercana para detectar la hemoglobina en el flujo sanguíneo, lo que captura imágenes precisas para un desbloqueo seguro a través de la comparación de venas de la mano. Con el reconocimiento en vivo, es preciso, seguro y sin contacto, y trata temas como huellas dactilares superficiales y piel seca. Ideal para toda la familia.
El DDL720-MVP-17HWS funciona con la aplicación Home Access. Una vez conectado a la red, puede acceder a los registros de operación de bloqueo, las notificaciones del timbre y desbloquear el historial en cualquier momento y lugar. Obtenga alertas instantáneas para cualquier actividad inusual a través de notificaciones emergentes, lo que garantiza que se mantenga informado y seguro en su puerta.
Cuando los visitantes toquen el timbre, se envía una notificación de manera instantánea a la aplicación Home Access. Simplemente toque el mensaje para iniciar una conversación de audio bidireccional y compruebe de forma remota su puerta. Además, el visor de video de la puerta toma fotos o graba videos automáticamente cada vez que se presiona el timbre. Incluso si no puede responder de inmediato, puede revisar con facilidad los detalles de los visitantes en los registros.
Opiniones
Aplicación Home Access: el DDL720-MVP-17HWS funciona con la aplicación Home Access.
Almacenamiento en la nube: solo los suscriptores al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados; los no suscriptores solo pueden ver fotos instantáneas de alta definición.
1 metro: el sensor del radar detecta actividad de hasta 1 metro. Las alertas de merodeo se desactivan de forma predeterminada, pero se pueden activar en la aplicación Home Access. Puede ajustar la sensibilidad de merodeo en la aplicación: sensibilidad alta a 1 metros y sensibilidad baja a 0,5 metros. Establezca la duración del merodeo en 10, 20, 30 o 60 segundos.
Cerradura embutida electrónica mecánica: se refiere a cerraduras embutida que cuentan con un motor externo y detección electrónica. Cuando se activa el pestillo del sensor y se cierra el bloqueo de la puerta, el motor externo conecta el cerrojo para completar el bloqueo.
3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.
10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.
Cerradura embutida: este modelo viene con una cerradura embutida 311 que incluye un módulo de detección y es compatible con la cerradura embutida mecánica 301. Cuando se utiliza la cerradura embutida 311, solo se admite el modo automático.