Descontinuado
DLC2508N/97
Cable de Lightning a USB de 1.2 m para iPhone
Conecta tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
1.2 metros (4 pies)
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.