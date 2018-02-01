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Descontinuado

USB-A a USB-C

DLC2528F/97

Cable USB A a C de 1.2 m

Carga y conecta tu teléfono con este cable USB-C. Funciona con tu cargador USB de pared o cargador de coche existentes y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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Cable plano trenzado y funda de metal

Cable USB A a C de 1.2 m

  • Sincronización y carga

  • 1.2 metros (4 pies)

Un buen repuesto o reemplazo para tener siempre a mano

Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 196.5 kB
  • 25 March 2024

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