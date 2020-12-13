Descontinuado
DLC3104T/00
Cable 3 en 1
Conectores micro USB, USB-C y Lightning en un cable. Podrás usar solo este cable con todos tus dispositivos portátiles.
Sincronización y carga
1,2 m
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning
Opiniones