Descontinuado
DLC3106U/00
Cable USB a micro
Cargá tu dispositivo cuando esté conectado. Funciona con tu cargador USB de pared o de auto existente y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
2 m
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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