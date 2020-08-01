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Descontinuado

USB-C a USB-C

DLC5204C/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel

Es compatible con el cargador de automóvil o USB-C con toma USB-C. Un buen cable de repuesto o reemplazo que nunca viene mal.

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Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel

  • Sincronización y carga

  • 1,2 metros (4 pies)

  • Cable trenzado negro

Diseño de cable trenzado flexible y resistente

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

El esfuerzo se probó más de 10.000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

01/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Versátil De calidad Duradero, Ninguna contra, todo en uno

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLC5204C USB-C a USB-C

Fecha de uso 2019-07-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLC5204C USB-C a USB-C

Fecha de uso 2019-07-01

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