Descontinuado
Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel
Es compatible con el cargador de automóvil o USB-C con toma USB-C. Un buen cable de repuesto o reemplazo que nunca viene mal.
Sincronización y carga
1,2 metros (4 pies)
Cable trenzado negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.
Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Anitaluz07
01/08/2020
Argentina
Muy bueno
Versátil De calidad Duradero, Ninguna contra, todo en uno
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLC5204C USB-C a USB-C
Fecha de uso 2019-07-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLC5204C USB-C a USB-C
Fecha de uso 2019-07-01