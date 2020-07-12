Descontinuado
DLC5204V/00
Cable USB-A a Lightning con trenzado de primer nivel
Conectá tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado y es compatible con cualquier cargador de pared USB o de auto con conector USB. Es un cable ideal como repuesto o de sustitución.
Sincronización y carga
1,2 metros (4 pies)
Cable trenzado negro
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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