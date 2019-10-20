ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del envase

Descontinuado

USB-C a USB-C

DLC5206C/00

Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel

Cable de primer nivel con 2 metros (6 pies) de extensión para disfrutar de una mayor flexibilidad cuando cargas dispositivos con USB-C

Ver todos los beneficios

Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel

  • Sincronización y carga

  • 2 m

  • Cable trenzado negro

Cable extralargo para un acceso fácil y una gran comodidad

Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitás para conseguir un mejor acceso y mayor comodidad

El esfuerzo se probó más de 10.000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.