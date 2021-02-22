Descontinuado
DLC6506C/59
Adaptador: de tipo C a USB-A
Adaptador de USB tipo C (m) a USB-A (h).
Puerto tipo C
USB 2.0
Negro
Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0
USB-C es el conector de carga más reciente que ahora adoptan los dispositivos móviles, como teléfonos celulares, cámaras y tabletas para exteriores.
Opiniones