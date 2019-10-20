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Montaje para el automóvil y escritorio

DLK3532Q/00

Montaje para el automóvil con carga inalámbrica Qi

Insertá tu teléfono celular y utilizá el brazo articulado para girarlo e inclinarlo como querás.

Ver todos los beneficios

Insertá tu teléfono sin problemas

Montaje para el automóvil con carga inalámbrica Qi

  • 10 W

  • Carga inalámbrica Qi

Sistema de montaje en el salpicadero

Este sistema de montaje se engancha en la rejilla de ventilación del coche y te permite fijar y colocar el dispositivo de forma que lo tengas cómodamente a mano en carretera.

Carga inalámbrica rápida de 10 W

Para aprovechar el rendimiento de carga de 10 W, se debe usar un cargador QuickCharge. Este permite identificar el soporte de carga del cargador de pared o la regleta a fin de ofrecer una carga más rápida automáticamente.

Para montar y desmontar fácilmente el dispositivo con una sola mano

Los dos brazos ampliables permiten montar y desmontar fácilmente el dispositivo con una sola mano

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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