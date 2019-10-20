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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP1010C/00

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una capacidad de 10,000 mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería, ya que el USB-C con suministro de energía te permitirá maximizar la potencia para cargar tu dispositivo más reciente.

Ver todos los beneficios

con carga rápida y suministro de energía

Cargador portátil delgado y potente

Luz LED indicadora de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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