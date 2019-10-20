Descontinuado
DLP1011Q/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una capacidad de 10 000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería, ya que el USB-C con suministro de energía te permitirá maximizar la potencia para cargar tu dispositivo más reciente. La carga inalámbrica Qi te permite cargar tus dispositivos con Qi sin contar con un cable.
10.000 mAh
Carga inalámbrica Qi
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
Opiniones