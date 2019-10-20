Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una capacidad de 10 000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería, ya que el USB-C con suministro de energía te permitirá maximizar la potencia para cargar tu dispositivo más reciente. La carga inalámbrica Qi te permite cargar tus dispositivos con Qi sin contar con un cable.