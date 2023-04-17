DLP1810CB/00
Batería externa delgada y potente
Gran capacidad de 10000mAh con una batería segura de polímero de litio. No más inconvenientes cuando tu celular se queda sin batería. Carga rápida USB-C de 3A y dos puertos USB-A para cargar tu dispositivo más reciente.
10,000 mAh
Puertos de carga USB A y USB C
Batería de polímero de litio
Negro
La discreta luz LED emite un suave resplandor para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente
Opiniones