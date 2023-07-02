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Batería portátil USB

DLP1810CV/00

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Disfruta de la carga rápida USB-C 3A y USB-A dual para cargar tu dispositivo más reciente.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • Batería de polímero de litio

  • Plateado

Luz LED indicadora de carga

La discreta luz LED emite un suave resplandor para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Especificaciones técnicas

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