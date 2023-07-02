DLP1810CW/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Disfruta de la carga rápida USB-C 3A y USB-A dual para cargar tu dispositivo más reciente.
10.000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
Batería de polímero de litio
Blanco
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
Opiniones