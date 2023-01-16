DLP1930CB/00
Potente batería portátil
Disfrutá de energía en cualquier momento y lugar. La gran capacidad de 30 000 mAh permite obtener más de una carga completa. Tres puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC3/0 de máximo 18 W.
30000mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
QC 3.0 y PD
Negro
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llevátela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesités.
Pantalla LCD para indicador de encendido
Opiniones