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Batería portátil USB

DLP1930CW/00

Potente batería portátil

Disfrutá de energía en cualquier momento y lugar. La gran capacidad de 30 000 mAh permite obtener más de una carga completa. Tres puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC3/0 de máximo 18 W.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Potente batería portátil

  • 30000mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • QC 3.0 y PD

  • Blanco

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Recargá varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llevátela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesités.

Pantalla LCD para indicador de encendido

Pantalla LCD para indicador de encendido

Especificaciones técnicas

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