Cargador para automóviles con puertos 1C y 1A

Cargá tus dispositivos más recientes mediante el puerto USB-C con suministro de energía a fin de optimizar la potencia de las cargas y disminuir el tiempo de estas. Además, podés usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos de manera simultánea. Se incluye un cable USB-C a USB-C de 1 metro.