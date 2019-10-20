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Descontinuado

Cargador para auto

DLP2521L/00

Cargador para automóviles con puertos 1C y 1A

Cargá tu dispositivo iPhone más reciente mediante el puerto USB-C con suministro de energía a fin de optimizar la potencia de las cargas y disminuir el tiempo de estas. Además, podés usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos de manera simultánea. Se incluye un cable USB-C a Lightning de 1 metro.

Ver todos los beneficios

Salida de 36 W con suministro de energía

Cargador para automóviles con puertos 1C y 1A

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • Suministro de energía

  • Armazón metálico

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Puerto USB-C con suministro de energía

USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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