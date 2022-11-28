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Cargador de pared

DLP2682CW/00

Cargador de pared con dos puertos USB-C y USB-A

Cargá tu computadora portátil y dispositivos más recientes con el puerto USB-C. Compatibilidad con los módulos de carga PD 3.0 y QC 4+ para minimizar el tiempo de carga. El puerto USB-A carga tus otros dispositivos de forma simultánea. Disponible con conectores extraíbles para la UE, el Reino Unido y AU.

Ver todos los beneficios

65 W con QC 4+ y PD 3.0

Cargador de pared con dos puertos USB-C y USB-A

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • Suministro de energía

  • QC 4+

  • PPS

Puerto USB-C con suministro de energía

USB-C es el estándar de conector de carga más reciente que ahora se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras. El suministro de energía es el estándar USB para suministrar más alimentación y carga rápida.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Cargador de pared con tecnología GaN

Los cargadores de pared que adoptan la tecnología GaN (nitruro de galio) utilizarán menos componentes eléctricos con un mejor rendimiento térmico. Los cargadores compactos pueden proporcionar más energía con tiempos de carga más rápidos. El aumento de la potencia permite entregar energía a las laptops modernas con conexión USB-C.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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